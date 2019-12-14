В Петербурге закрасили граффити с академиком Сахаровым

В Петербурге граффити, приуроченное к 30-летию смерти академика Андрея Сахарова, не продержалось и до утра.

Вместо произведения уличного искусства появилось бежевое пятно.

Об этом сообщила арт-группа «Явь» на своей странице в Instagram.

Уличные художники отметили, что остальные надписи на том же самом здании остались нетронутыми.

Граффити появилось в ночью 14 декабря.

Изображение сопровождала цитата: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в английском городе Дувр уничтожили одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси. Стену здания, на котором было граффити, обнесли строительными лесами и закрасили краской.Часть здания, на которой находилась работа Бэнкси, закрасили белой краской. Данная работа появилась в Дувре весной 2017 года и была посвящена выходу Великобритании из Евросоюза.