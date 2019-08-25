В Великобритании закрасили одну из известных работ Бэнкси

В Великобритании закрасили одну из известных работ Бэнкси
Работа Бэнкси, которую закрасили строители. Фото: @banksy/ Instagram

В английском городе Дувр уничтожили одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси. Стену здания, на котором было граффити, обнесли строительными лесами и закрасили краской.

Часть здания, на которой находилась работа Бэнкси, закрасили белой краской. Данная работа появилась в Дувре весной 2017 года и была посвящена выходу Великобритании из Евросоюза. На ней был изображен рабочий, который, стоя на лестнице, сбивает одну из звезд на флаге ЕС. Ранее стоимость работы оценивалась в 1,23 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Один из местных жителей рассказал, что граффити замазали целенаправленно: «Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днем оно уже исчезло наполовину. Видимо, уже закончили».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, оказался более популярным, чем великие классики изобразительного искусства.

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