Бэнкси признан популярнее Ван Гога и Леонардо да Винчи

Анонимный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, оказался более популярным, чем великие классики изобразительного искусства.

В Великобритании был проведен общенациональный массовый опрос YouGov, результаты опубликовало издание The Sun. По результатам данного опроса оказалось, что Бэнкси является самым любимым художником у наибольшего процента респондентов.

В ходе исследования было опрошено порядка 2 тысяч человек, которые называли имя своего любимого художника. Бэнкси обогнал по популярности великих Ван Гога, Рембрандта, Моне и Леонардо да Винчи.

Вероятно, такая поддержка аудитории связана с остросоциальной нагрузкой работ уличного художника. Кроме того, он работает анонимно, что также привлекает внимание.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ольга Бузова и Андрей Малахов номинированы на премию ТЭФИ-2019.