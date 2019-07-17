Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019

По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».

На данный момент уже официально объявлены все номинанты на российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ этого года. Среди них оказались телеведущие Андрей Малахов, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова.

Кроме того, в роли претендентов на премию выступают актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов и другие.

Например, за роль лучшего дневного шоу посоревнуются «Бородина против Бузовой», «Давай поженимся!», «Естественный отбор» и другие.

Данная премия представляет собой российский аналог американской премии «Эмми».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американский сериал «Игра престолов» собрал рекордное количество номинаций на Эмми — 32.