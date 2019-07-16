«Игра престолов» собрала рекордное количество номинаций на Эмми

Заключительный сезон популярного сериала «Игра престолов» представлен в рекордном количестве номинаций на премии Эмми 2019 года.

Восьмой сезон сериала от американского канала HBO получил 32 номинации. Ранее рекорд составлял 27 номинаций, который были получены одним из сезонов сериала «Полиция Нью-Йорка». Рекорд держался на протяжении 25 лет.

Список номинантов на получение премии Emmy Awards 2019 года был опубликован на официальном сайте Академии телевизионных наук и искусств. Она находится в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в течение всех восьми сезонов сериал в общей сложности был номинирован 161 раз. Сам канал получил 137 номинаций, побив собственный рекорд 2015 года.

«Игра престолов» была представлена в номинациях за лучший драматический сериал, лучшую режиссерскую работу, сценарий и многое другое.

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