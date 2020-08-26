Четырбок предложил властям Петербурга на полгода установить мораторий на закрашивание граффити

Четырбок предложил властям Петербурга на полгода установить мораторий на закрашивание граффити
Денис Четырбок. Фото: www.assembly.spb.ru

Депутат Законодательного собрания Северной столицы и член партии «Единая Россия» Денис Четырбок предложил запретить уничтожение граффити, пока не будет согласована легализация уличного искусства.

С таким предложением член правительства обратился к другим его участникам, соответствующее обращение получили вице-губернаторы Николай Линченко, Александр Бельский и Николай Бондаренко. Четырбок предлагает на полгода запретить коммунальным службам закрашивать граффити, чтобы чиновники за это время смогли подготовить поправки к законопроекту о легализации стрит-арта.

«Вместо того, чтобы гордится молодыми художниками, … специалисты в коридорах власти устраивают какие-то бюрократические фокусы», — возмущается Четырбок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Алексей Ломов оценил новый закон о социальных стандартах, готовящийся в Ленобласти.

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