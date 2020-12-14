В Новый год по следам Сергея Довлатова: 10 адресов в Петербурге, связанных с именем писателя

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге на новогодние праздники будут закрыты кафе, рестораны, музеи, выставки, театры, прекратится работа экскурсионных маршрутов. Самое время составить свою программу, например, пешеходную — по местам знаменитых людей. Gazeta.SPb решила вспомнить, где бывал писатель Сергей Довлатов.

Рубинштейна, 23 — этот адрес известен каждому петербуржцу. Именно здесь с 1940-х по 1970-е годы жил Сергей Донатович. Об этом напоминают мемориальная доска на фасаде и скульптура писателя, появившаяся на углу с Щербаковым переулком четыре года назад. Довлатовы — культовый автор и его мама — занимали две комнаты в коммунальной квартире. По воспоминаниям современников, они всегда были открыты и хлебосольны, сюда часто заглядывали разные писатели, актеры, художники и режиссеры.

В 1975 году Сергей Довлатов съехал из квартиры, где жили его мать, жена и дочь, и поселился в доме на Рубинштейна, 22. Это было непростое для него время: семейные трудности, проблемы с работой, постоянные отказы в публикациях, неважное здоровье и, наконец, эмиграция.

Набережная Фонтанки, 62 — по этому адресу располагается школа №206, где учился Довлатов. Это одно из старейших учебных заведений в Петербурге. Когда-то оно называлось Петровским коммерческим училищем. Общеобразовательной школой оно стало только в 1940 году, причем только для мальчиков.

На Университетской набережной, 11 находится филологический факультет Санкт-Петербургского (тогда Ленинградского) государственного университета, куда будущий писатель отправился учиться после окончания школы. Он поступил на финское отделение, но язык так и не выучил. Здесь же встретил свою первую жену Асю Пекуровскую. Но после того как Довлатова отчислили за неуспеваемость и он отправился в армию, молодые люди разошлись.

Вернувшись, Довлатов продолжил учебу, но уже на факультете журналистики (1-я линия Васильевского острова, 26). Трудился в студенческой газете, участвовал в писательской группе «Горожане» вместе с Владимиром Марамзиным, Владимиром Губиным, Борисом Вахтиным и другими литераторами.

В 1976-1977 годах Сергей Довлатов работал литсотрудником в журнале «Костер». В то время редакция находилась на Таврической, 37. Она стала приютом для писателя в самый сложный период его жизни. Место предложили друзья — взамен ушедшей в декрет сотрудницы. Но вскоре она вернулась, а Довлатова так и не взяли в штат.

С 1965 по 1969 годы Сергей Довлатов трудился в редакции газеты «За кадры верфями» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (чьи корпуса расположены на Лоцманской ул., 3 и 10, Кронверкском пр., 5 и Ленинском пр., 101). Причем более двух лет, с 1967 года, он исполнял обязанности главного редактора. Это был самый продолжительный стаж в трудовой книжке будущего писателя.

На Шпалерной, 18, в бывшем Доме писателя имени Маяковского, Сергей Довлатов участвовал в творческих вечерах, после одного из которых у писателя начались проблемы с властями.

Признали талант Довлатова в Доме писателя на Звенигородской, 22, где его представили творческой элите города. В 1968 году он впервые выступил здесь перед публикой.

На первом этаже здания с гостиницей «Европейская» на Невском, 36 располагался «Восточный ресторан», куда Довлатов любил захаживать с компанией. Правда, денег всегда не хватало, поэтому приходилось оставлять что-нибудь в залог.