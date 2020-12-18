В центре Петербурга появилась гигантская горка с ватрушками

В зимнем дворе общественного пространства «Никольские ряды» в центре Северной столицы установили большую горку, в основе которой заложено 20 тонн железа.

По словам организаторов, на монтаж горки ушло 160 часов. Она состоит из 2 тыс. 500 деревянных брусьев, 20 тонн «железа» в основе несущей конструкции и 9 тыс. 800 ячеек всесезонного покрытия катального желоба. Подъемник рассчитан на одновременный подъем 25 ватрушек со скоростью 1,8 метров в секунду. Фото горки опубликовано на странице Никольских рядов в Instagram.

Высота горки не уточняется, однако организаторы называют ее самой большой и красивой в центре города. Кататься с горки можно будет только с ватрушек.

Точная дата открытия будет объявлена позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории «Никольских рядов» на Садовой улице в Петербурге планируют организовать новое общественное пространство. Концепции развития территории представили финалисты форсайта «Никольские ряды-2025».