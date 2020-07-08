В «Никольских рядах» создадут общественное пространство

В &#171;Никольских рядах&#187; создадут общественное пространство
Никольские ряды. Фото: Google Maps

На территории «Никольских рядов» на Садовой улице в Петербурге планируют организовать новое общественное пространство. Концепции развития территории представили финалисты форсайта «Никольские ряды-2025».

Победителем форсайта стал проект «Водная Коломна», разработанный бюро Katarsis Architects. Архитекторы предложили создать комплекс терм, два бассейна и маленький сад-остров для мероприятий, а внутри разместить магазины локальных брендов, бары и рыбный рынок, пишет sobaka.ru.

Жюри также отобрали проект «Никольски форум» бюро «Архатака» и проект «Никольские ряды: скрытое на виду», разработанный командой архитектора под руководством института «Урбаника».

В жюри форсайта входят историк Лев Лурье, архитектор Евгений Герасимов и заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.

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В «Никольских рядах» создадут общественное пространство
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