В «Никольских рядах» создадут общественное пространство

На территории «Никольских рядов» на Садовой улице в Петербурге планируют организовать новое общественное пространство. Концепции развития территории представили финалисты форсайта «Никольские ряды-2025».

Победителем форсайта стал проект «Водная Коломна», разработанный бюро Katarsis Architects. Архитекторы предложили создать комплекс терм, два бассейна и маленький сад-остров для мероприятий, а внутри разместить магазины локальных брендов, бары и рыбный рынок, пишет sobaka.ru.

Жюри также отобрали проект «Никольски форум» бюро «Архатака» и проект «Никольские ряды: скрытое на виду», разработанный командой архитектора под руководством института «Урбаника».

В жюри форсайта входят историк Лев Лурье, архитектор Евгений Герасимов и заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.