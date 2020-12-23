Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, каким должно быть кино

Минкульт объявил темы для фильмов, в которые готов вкладывать средства. О том, что важно для самих зрителей, Gazeta.SPb рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Что важно зрителю

Хорошее кино, считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, можно снять на абсолютно любую тему. Зрителям, говорит он, важнее, чтобы тот или иной фильм можно было посмотреть всем вместе, с родственниками или друзьями, и желательно на качественном экране.

«Если бы вам лет пять назад сказали: «А давайте сделаем фильм про хоккей», вы бы, возможно, улыбнулись и ответили: «Ну какое может быть кино про хоккей». Раз, и получилась «Легенда 17». А потом сказали: «Давайте сделаем кино про пожар». Так получился «Огонь». Главное, чтобы просмотр был коллективным и на большом экране, тогда тема отходит на второй план», — уверен эксперт.

Кстати, до этого Березин заявил СМИ о готовности кинотеатров увеличивать в новогодние праздники количество сеансов на востребованные фильмы. Это поможет регулировать поток зрителей, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Отметим, что к началу праздников в прокат выйдет несколько российских картин. Так, с 24 декабря можно будет посмотреть «Огонь» Алексея Нужного. Картина расскажет о борьбе с беспощадной стихией. В ролях Константин Хабенский, Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов и Андрей Смоляков.

1 января зрителям представят фильм «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко, вторая часть которого расскажет об истоках сил зла, с которыми ранее пришлось столкнуться героям.

Напомним, что 10 декабря на российские экраны вышла картина «Серебряные коньки» Михаила Локшина, действие которой разворачивается в Петербурге 1899 года. Главные герои — люди из совершенно разных миров: Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. Встретившись, они начинаются вместе стремиться каждый к своей мечте.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Смольный не собирается закрывать кинотеатры в новогодние праздники. Они будут работать, но с ограничениями. В отличие от театров, музеев, выставок и других мест проведения досуга — они с 30 декабря по 10 января будут закрыты.

Среди тем для кино, которые министр культуры Ольга Любимова назвала заслуживающими господдержки, — юбилеи, социальная проблематика, жизнь людей в провинции, проблемы современной семьи, чувства, которые переживают подростки, и т.д. Глава ведомства также сообщила о необходимости вкладываться в детские и семейные картины.