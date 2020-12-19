Смольный не будет закрывать кинотеатры в новогодние праздники

Петербургские власти на период новогодних праздников, с 30 декабря по 10 января, закрыли музеи, театры и концертные площадки. Однако петербуржцы все еще смогут сходить в кино — кинотеатры будут работать, но с ограничениями.

Как сообщили в городском Комитете по культуре, одновременно в зале смогут находиться не более 50 человек. При этом число зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Кинотеатры смогут проводить показы без согласования с властями.

С 11 по 15 января ограничение в 50 зрителей снимут, но заполняемость по-прежнему не должна будет превышать 25%. Но если на кинопоказе будет больше 50 зрителей, то его придется согласовать с комитетом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не давал Смольному новых рекомендаций по ковид-ограничениям.