В Петербурге выявлено 3749 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3749 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в среду, 23 декабря, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1675 человек. Из них 2 – в обсерваторе, 782 — на самоизоляции, 891 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. При этом вылечились 24 447 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.