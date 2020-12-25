«Откровенное издевательство»: ресторатор Александр Затуливетров высказался о разрешении зимних кафе в Петербурге

В Петербурге власти разрешили работать зимним кафе в период с 25 декабря до 10 января. Так городское правительство рассчитывало помочь общепиту в период ограничений. Впрочем, как отметил в разговоре с Gazeta.SPb совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров, серьезно о такой мере рестораторы не думают и считают ее «откровенным издевательством».
О решении петербургских властей стало известно накануне, 24 декабря. Изменение внесли в постановление, которое регламентирует правила благоустройства. С 25 декабря по 10 января проектирование благоустройства не будут применять «в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания».
Позже в Смольном дали разъяснение: по сути речь идет о еде навынос. Петербуржцы сами будут забирать еду и напитки, а поглощать ее смогут на улице. Примечательно, что формат такой работы – круглосуточный. Внутри заведений обсуживать посетителей с 25 декабря по 30 декабря можно будет до 19:00, затем, до 3 января, общепит должен быть закрыт.
«Это не разумное решение, а на откровенное издевательство. Столики зимой на улице выглядят в нашем городе странно. Более безумным выглядит только предложение торговать с лотков. Будто у нас по Невскому еще ходят коробейники», — заметил ресторатор Александр Затуливетров.
Сам совладелец SkyRest Group («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы») отметил, что пользоваться предоставленной городом возможностью не планирует.
«Нет, конечно. У нас нет такого количества машин для уборки снега и грязи. Выставим летние столики на тротуаре, и как быстро гостей обдаст от проезжающей машины? Уборочная техника как безумная разбрасывает реагенты, каша и песок полетят на клиентов», — заметил ресторатор.
По его оценкам, разрешение зимних кафе не поможет рестораторам, которые теряют выручку на фоне ограничений.
«Насколько мне известно, никто в городе всерьез такие предложения не рассматривает. Может, разрешение зимних кафе и поможет 1% заведений, которые каким-то образом смогли согласовать стеклянные стационарные веранды, но на моей памяти, сделал это только один бар», — добавил Затуливетров.