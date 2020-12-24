Общепит Петербурга последний день работает до 23:00 — Смольный пока не смягчился

В Петербурге заведения общественного питания последний день работают до 23:00. Впереди их ждет закрытие после 19:00 и небольшой отпуск на новогодних каникулах. Предложения представителей бизнеса, судя по всему, принимать в Смольном не стали.

Если городские власти не объявят о своем решение в течение четверга, 24 декабря, уже завтра петербургским заведениям общественного питания придется перейти на режим работы с 06:00 до 19:00. Так они будут работать до 30 декабря, затем, до 3 января, закроются вовсе, а после вернутся к работе до 19:00 до 10 января.

Этого рестораторы и боялись, а потому настойчиво просили Смольный дать им работать хотя бы до 23:00 и не закрывать заведения в новогодние праздники. От обычных просьб перешли к требованиям компенсации. Затем к угрозам – создали так называемую «Карту сопротивления», на которой были отмечены заведения, намеревавшиеся продолжить работать в новогодние праздники.

Казалось, что после этого рестораторов в Смольном услышали – даже провели встречу с участием прокуратуры и пообещали предложения предпринимателей рассмотреть. Рестораторы смягчились.

Ободряюще даже прозвучало последующее заявление заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, который сообщил, что городские власти могут смягчить ограничения. Он заявлял, что Смольный готов идти на разные уступки, но при нормальной эпидемиологической обстановке. Чиновник также сообщил, что решение могут принять к 25 декабря.

Перспектива смягчения ограничений стала более туманной после того, как в середине декабря губернатор Александр Беглов заявил, что ждать смягчения ограничений стоит только после Нового года и поручил усилить рейды по общепиту в праздники.

Новая надежда появилась после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, который намекнул на то, что Петербургу следовало бы заняться развитием внутреннего туризма.

Между тем, ученые СПбГУ уже просчитали сценарий, при котором в Петербурге после новогодних каникул стоит ждать взрыв числа больных коронавирусом.