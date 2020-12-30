Почти 35 тыс. петербуржцев сдали пробы на коронавирус за сутки

Почти 35 тыс. петербуржцев сдали пробы на коронавирус за сутки
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Тесты на коронавирусную инфекцию ежедневно сдаются жителями Северной столицы. Медицинские работники сделали 34 тыс. 763 теста за минувшие сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Петербурге на среду, 30 декабря, под наблюдением врачей находится 829 пациентов. Из них 365 петербуржцев – контактные и могут заразить других, а остальные 464 – остаются на самоизоляции.

Напомним, что также жители города каждый день задают вопросы, связанные с болезнью. Так за прошедшие 24 часа в Единую региональную службу поступило 4 тыс. 448 вызовов, которые успешно обработали. Позвонить может абсолютно каждый по номеру 122.

Кроме этого, в борьбе с вирусом помогают волонтеры. С начала октября 91 тыс. 801 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты ВОЗ назвали главную цель коронавируса.

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