Почти 35 тыс. петербуржцев сдали пробы на коронавирус за сутки

Тесты на коронавирусную инфекцию ежедневно сдаются жителями Северной столицы. Медицинские работники сделали 34 тыс. 763 теста за минувшие сутки.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Петербурге на среду, 30 декабря, под наблюдением врачей находится 829 пациентов. Из них 365 петербуржцев – контактные и могут заразить других, а остальные 464 – остаются на самоизоляции.
Напомним, что также жители города каждый день задают вопросы, связанные с болезнью. Так за прошедшие 24 часа в Единую региональную службу поступило 4 тыс. 448 вызовов, которые успешно обработали. Позвонить может абсолютно каждый по номеру 122.
Кроме этого, в борьбе с вирусом помогают волонтеры. С начала октября 91 тыс. 801 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты ВОЗ назвали главную цель коронавируса.