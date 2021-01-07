Небольшой снег и легкий мороз ожидают петербуржцев 7 января

Небольшой снег и легкий мороз ожидают петербуржцев 7 января
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице ожидается небольшое похолодание в день Рождества Христова. Выходной день подарит снег, а также -4 градуса.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погодные условия в Петербурге будет определять 7 января северо-восточная периферия циклонического вихря. В городе ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег.

Таким образом, температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и остановится на отметке 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Ветер восточный 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пулково работает без отмен и задержек 7 января. Аэропорт Северной столицы начнет свой день без задержек рейсов на вылет и прибытие. Все самолеты поднимутся в небо согласно расписанию.

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