Январские морозы надвигаются на Ленобласть

Январские морозы надвигаются на Ленобласть
Жителей Ленобласти ждут морозы до -25 градусов. Фото: pixabay

В ближайшие несколько дней в Ленинградскую область придет сильное похолодание — температура воздуха опустится до -25 градусов.

Об этом стало известно в четверг, 7 января. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», рабочая неделя закончится облачной и ветреной погодой. Ночью синоптики прогнозируют снегопад. Днем будет около -4…-9 градусов, ночью похолодает до -13 градусов.

В субботу, 9 января, в Ленобласти установится облачная с прояснениями погода. Снега в этот день не будет, но на улице стане значительно холоднее — днем столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов. Уже ночью в регионе подморозит до -22 градусов.

Серьезные морозы придут в 47 регион в последний день недели, 10 января. В ночное время жителей Ленобласти местами ждет похолодание до -20…-25 градусов. С наступлением дня потеплеет до -10…-15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейскую часть России ждет мягкий вариант зимы.

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