Европейскую часть России ждет мягкий вариант зимы

Европейскую часть России ждет мягкий вариант зимы
Зима будет мягкой. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на ближайшие несколько дней.

Метеоролог отмечает, что с понедельника температура воздуха будет преимущественно отрицательной. Во вторник днем столбик термометра будет показывать от -2 до -3 градусов, а ночью — до -5.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — отмечает Вильфанд.

До конца рабочей недели днем будет около 5-6 градусов ниже нуля, по ночам — от — 5 до -10 градусов. В то же время синоптик призвал россиян не надеяться на рождественские морозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.

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