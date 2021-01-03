Европейскую часть России ждет мягкий вариант зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на ближайшие несколько дней.

Метеоролог отмечает, что с понедельника температура воздуха будет преимущественно отрицательной. Во вторник днем столбик термометра будет показывать от -2 до -3 градусов, а ночью — до -5.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — отмечает Вильфанд.

До конца рабочей недели днем будет около 5-6 градусов ниже нуля, по ночам — от — 5 до -10 градусов. В то же время синоптик призвал россиян не надеяться на рождественские морозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.