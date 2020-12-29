Главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники

Несмотря на то, что к Новому году жителей Северной столицы ждет потепление и плюсовая температура — январские морозы не за горами, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Уже завтра, 30 декабря, в Петербурге установится уверенный «плюс», который продержится до 2 января. А вот с 3 января стоит приготовиться к тому, что столбики термометров начнут снижаться. Как объяснил специалист, такие погодные условия связаны с циклоном, которые приближается к Северной столице в преддверии Нового года. Он принесет не только потепление, но и мокрый снег, передает REGNUM.

С 3 января и до конца новогодних праздников среднесуточная температура составит -3…-8 градусов. При этом в рождественскую ночь, 7 января, а также 9 января может похолодать до — 10 градусов. В остальном погода, как добавил Колесов, ожидается спокойной — без штормов, снегопадов и других чрезвычайных природных явлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 29 декабря, в Петербурге ожидаются ледяные дожди и -3 градуса.