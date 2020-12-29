Влияние «Беллы»: в Петербурге во вторник ожидаются ледяные дожди и -3 градуса

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, возможны ледяные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 29 декабря, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном «Белла».

«Влияние «Беллы»», — написал синоптик в своем Facebook.

Столбики термометров в дневное время опустятся до минус 1-3 градусов. Подует порывистый юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

На дорогах ожидается гололед. Автомобилистов просят оставаться внимательными на дорогах.

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