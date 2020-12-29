Во вторник в Пулково обошлось без отмен и задержек рейсов

Во вторник в Пулково обошлось без отмен и задержек рейсов
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все запланированные самолеты. Обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в аэропорту Северной столицы были задержаны два рейса. Пассажиры вылетели в с опозданием в Москву и Екатеринбург.

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