В Пулково 28 декабря задержали два рейса

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты, однако не обошлось без задержек.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Согласно данным электронного табло аэровокзала, в Пулково задержали рейсы в Москву и Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии».

Причины, по которым были задержаны рейсы, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала что, в Пулково 6 декабря задержали пять самолетов. Время задержки составляет от 30 минут до 3 часов.