В Петербурге в пятницу будет скользко и холодно

В Петербурге в пятницу будет скользко и холодно
В Петербурге прогнозируют гололедицу. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Синоптики прогнозируют минусовую температуру и гололедицу в Северной столице в пятницу, 8 января.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу в Петербурге установится облачная погода. Снег и прочие осадки в городе не ожидаются. Северо-восточный, восточный ветер будет умеренным.

Температура воздуха в течение ночи и дня особо не будет меняться: значения термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Метеорологи также предупредили жителей города на Неве о гололедице, которая местами образуется на дорогах.

Атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что январские морозы надвигаются на Ленобласть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололедица новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в пятницу будет скользко и холодно
Еще 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки
Умер актер из фильма «Вечный зов» Валерий Хлевинский
Ученые считают, что коронавирус может стать хронической болезнью
Специалисты оценили риски заразиться COVID-19 в торговых центрах
В Пермском крае бабушка убила маленькую внучку и выбросила в мусор
Захарова назвала массовые беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США
Петербургский фестиваль огня «Рождественская звезда» смогут ...