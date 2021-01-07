В Петербурге в пятницу будет скользко и холодно

Синоптики прогнозируют минусовую температуру и гололедицу в Северной столице в пятницу, 8 января.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу в Петербурге установится облачная погода. Снег и прочие осадки в городе не ожидаются. Северо-восточный, восточный ветер будет умеренным.

Температура воздуха в течение ночи и дня особо не будет меняться: значения термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Метеорологи также предупредили жителей города на Неве о гололедице, которая местами образуется на дорогах.

Атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что январские морозы надвигаются на Ленобласть.