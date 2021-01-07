В Ленобласти 8 января похолодает до -13

Жителей Ленобласти 8 января ожидает холодная погода, ночью местами пойдет снег.

В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток опустится до –9, а ночью местами на востоке термометр покажет температуру ниже –13.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завтра прогнозируют минусовую температуру и гололедицу.