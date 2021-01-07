В Ленобласти 8 января похолодает до -13

В Ленобласти 8 января похолодает до -13
На дорогах местами гололедица. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Ленобласти 8 января ожидает холодная погода, ночью местами пойдет снег.

В пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток опустится до –9, а ночью местами на востоке термометр покажет температуру ниже –13.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завтра прогнозируют минусовую температуру и гололедицу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть погода прогноз


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти 8 января похолодает до -13
В Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента
«Яндекс» подбил легковушку на перекрестке Бухарестской и Белы Куна
Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса
Володин осудил слова британского посла о «победе» России в пандемии
В Петербурге в пятницу будет скользко и холодно
Еще 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки