Молчаливый мужчина молча вонзил нож в женщину, открывшую ему дверь на Зины Портновой

Жительница Кировского района госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро. Она открыла дверь незнакомцу, а после получила несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в среду, 6 января, в доме №21 на улице Зины Портновой. 42-летняя женщина ждала прихода арендодателя. Утром она услышала звонок и сразу же открыла дверь, даже не посмотрев в глазок.

Как сообщил 78.ru, на пороге стоял незнакомый мужчина, который молча ударил горожанку ножом, после чего ушел, также ничего не сказав.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Нападавшего объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Солидарности петербуржец изрезал ножом мужчину, пытавшегося одолжить денег.