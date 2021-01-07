Молчаливый мужчина молча вонзил нож в женщину, открывшую ему дверь на Зины Портновой

Молчаливый мужчина молча вонзил нож в женщину, открывшую ему дверь на Зины Портновой
Мужчина позвонил в дверь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жительница Кировского района госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро. Она открыла дверь незнакомцу, а после получила несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в среду, 6 января, в доме №21 на улице Зины Портновой. 42-летняя женщина ждала прихода арендодателя. Утром она услышала звонок и сразу же открыла дверь, даже не посмотрев в глазок.

Как сообщил 78.ru, на пороге стоял незнакомый мужчина, который молча ударил горожанку ножом, после чего ушел, также ничего не сказав.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Нападавшего объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Солидарности петербуржец изрезал ножом мужчину, пытавшегося одолжить денег.

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