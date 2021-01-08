Гузеева показала «депрессивную» елку и поругалась с подписчиками

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась фото небольшой пластмассовой елки времён СССР. В прошлом году она сама назвала ее «депрессивной».

Новый пост звезда опубликовала в Instagram. Символ Нового года Гузеева украсила не только шариками и игрушками, но и серебристым дождиком. По ее словам, елке лет пятьдесят.

Многим подписчикам актрисы понравилось увиденное. Однако нашлись и недовольные пользователи. Одна из подписчиц оскорбила актрису, указав на фальшивость. В ответ актриса назвала ее нечистью и потребовала, чтобы та сгинула.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.