В США умер врач после принятия вакцины Pfizer от коронавируса

В Америке скончался врач, привитый вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer. Препарат от болезни медицинский сотрудник получил чуть более двух недель назад.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на жену погибшего Хайди Некельманн, покойный врач Грегори Майкл привился от инфекции 18 декабря. Смерть наступила через 16 дней. По словам супруги, причиной стал препарат Pfizer, «другого объяснения нет».

Как отмечает Хайди Некельманн, ее муж вел довольно активный образ жизни. Также это подтвердили и проверки здоровья, за время которых не было обнаружено никаких заболеваний.

Первые симптомы после прививки мужчина заметил через 3 дня. У него появились красные пятна на кожи, что свидетельствует о внутреннем кровоизлиянии. Врачи установили нехватку тромбоцитов.

В итоге, лечение не помогло и 3 января медик скончался от кровоизлияния в мозг.

В пресс-службе Pfizer уже отреагировали на случившееся и сообщили, что занимаются расследованием смерти врача. Однако на данный момент специалисты не видят связи между смертью Грегори Майкла и вакциной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Норвегии скончались два человека, привитые Pfizer.