В Норвегии скончались два человека, привитые Pfizer

В Норвегии скончались два человека, привитые Pfizer
Власти Норвегии пока никак не комментируют случившееся. Фото: pixabay

Причины смерти еще нескольких добровольцев выясняются.

В Норвегии два добровольца, которые согласились сделать прививку от коронавируса Pfizer, скончались. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Норвежское агентство лекарственных средств.

Оба человека скончались через несколько дней после их вакцинации. Пока непонятно, каковы будут дальнейшие действия властей. Известно также о смерти еще нескольких добровольцев, но причины их кончины устанавливаются и будут оглашены после.

Напоминаем, что вакцинация в Норвегии началась 27 декабря. Препарат получили жители домов престарелых в Осло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал ошибку при вакцинации населения в России. Врач заявил, что препараты нужно поставлять в больших количествах не только в Москву, но и регионы.

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