В Лос-Анджелесе скончалась звезда «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

В Соединенных Штатах ушла из жизни актриса Мэрион Рэмси, прославившаяся после съемок в комедии «Полицейская академия».

О смерти актрисы сообщает Deadline, ссылаясь на команду менеджеров Roger Paul Inc. Мэрион Рэмси было 73 года. Известно, что в последние дни жизни артистка страдала от болезни, однако причина ее смерти не уточняется. Она умерла в Лос-Анджелесе.

Свою актерскую карьеру Рэмси начала с мюзиклов на Бродвее. Известность ей принесла роль робкого курсанта с громким голосом Лаверн Хукс в серии комедийных фильмов «Полицейская академия», первая часть которой вышла в 1984 году.

Также актриса играла в таких фильмах и сериалах, как «Беверли-Хиллз 90210», «Няня», «Лавалантула», «Третий глаз». Последний раз она появилась на экранах в фильме «Когда я пою» 2018 года.