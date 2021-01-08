Число госпитализированных с коронавирусом петербуржцев выросло на 10% за неделю

Число петербуржцев, выписанных из городских больниц после коронавируса по сравнению с 1 января снизилось почти вдвое, а количество госпитализаций — выросло, следует из данных координационного совета противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

За сутки было выписано 1756 человек. При этом по данным на 1 января их было более трех тысяч. В больницах остаются 4913 пациентов с коронавирусом, что на 9,91% больше, чем в первый день года. За сутки госпитализированы 799 заболевших, что на 8,06% меньше. Число активных больных снижается, при этом выросло количество случаев, требующих лечения в стационаре. Среди пациентов в больницах 25% — «тяжелые», что может быть вызвано поздней госпитализацией.

Медицинские работники продолжают фиксировать количество новых случаев коронавируса в Петербурге. За прошедшие сутки инфекцией заразились 3 тыс. 17 жителей города. Данные об этом были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 8 января. Отмечается, что за весь период пандемии в городе вирус подхватили уже 270 тыс. 19 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента. В городе также возросла доля пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.