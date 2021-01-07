В Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента

В Петербурге к ИВЛ подключены 424 ковид-пациента
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 424 пациента, сдавших положительный тест на выявление COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 7 января. В городе также возросла доля пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, по сравнению со средой, 6 января, показатель вырос на один процент и составляет 25%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 1 280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки. Всего в городе участие в вакцинации от коронавируса приняли 9 374 человек.

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