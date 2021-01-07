Еще 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки

Еще 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки
Всего в Северную столицу поступило 22 тыс. 692 комплекта доз вакцины. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Более 1200 человек привились от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день.

Об этом свидетельствуют данные Межведомственного городского координационного штаба по противодействию распространению инфекции «ковид-19».

За 6 января в Петербурге вакцину получили 1280 местных жителей. Всего в городе участие в вакцинации от коронавируса приняли 9374 человек, из них 269 человек получили обе дозы вакцины, передает пресс-служба Смольного.

Всего в Северную столицу поступило 22 тыс. 692 комплекта доз вакцины. Все препараты поступили на Фармацевтическую базу, после чего их развезли по районным поликлиникам, где и проводится вакцинация. В настоящее время там доступны 13 тыс. 345 доз препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 336 человек.

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