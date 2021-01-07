Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 336 человек

Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 336 человек
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки в Северной столице обнаружили 3005 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в городе нашли 3341 заболевшего петербуржца. Таким образом за сутки заболеваемость снизилась на 336 человек. Об этом говорит статистика Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Стоит отметить, что этот суточный показатель стал минимальным с 22 ноября, когда в Петербурге зафиксировали 2926 зараженных.

Тем не менее, Петербург по-прежнему находится на втором месте по количеству выявленных зараженных за сутки среди российских регионов. Город уступает только столице, где выявили 4871 случай COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге еще 69 человек скончались от Covid-19 за сутки. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 7 января, в Петербурге зафиксировано 8 тыс. 204 смерти от коронавируса.

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