В Петербурге еще 69 человек скончались от Covid-19 за сутки

В Петербурге еще 69 человек скончались от Covid-19 за сутки
Петербуржцы борются с коронавирусом. Фото: online47.ru

В Северной столице ежедневно умирают пациенты с коронавирусом. За прошедшие сутки медицинские работники установили 69 смертей.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 7 января, в Петербурге зафиксировано 8 тыс. 204 смерти от коронавируса. Однако есть и те, кто смогли побороть болезнь. За минувшие 24 часа от болезни излечились 1 тыс. 836 петербуржцев. За весь период пандемии – 160 тыс. 335 человек.

При этом суточный прирост новых больных также продолжает расти. За сутки в городе выявили коронавирус у 3 тыс. 5 человек. Всего в Петербурге заболели инфекцией – 267 тыс. 2 пациента.

Напомним, что лидерами по приросту остаются Москва и Санкт-Петербург. В столице России за прошедшие сутки было выявлено 4 тыс. 871 заболевание инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Москва передала Петербургу лекарства для лечения коронавируса.

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