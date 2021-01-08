В Норильске сошла лавина. Под снегом оказались пять человек

В Красноярском крае на горнолыжном курорте сошла лавина. Лавина сошла около Норильска.

По предварительным данным, под снежной массой могут находиться пять человек, в том числе двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Точное число людей, оказавшихся под снегом уточняется. Подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.