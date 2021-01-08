В Норильске сошла лавина. Под снегом оказались пять человек

В Норильске сошла лавина. Под снегом оказались пять человек
Под лавину попали пять домов. Фото: Pixabay

В Красноярском крае на горнолыжном курорте сошла лавина. Лавина сошла около Норильска.

По предварительным данным, под снежной массой могут находиться пять человек, в том числе двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Точное число людей, оказавшихся под снегом уточняется. Подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

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