Москву накрыла снежная лавина: самолеты кружат над аэропортами

Москву накрыла снежная лавина: самолеты кружат над аэропортами
Стоит проверить онлайн-табло перед вылетом на предмет задержки рейса. Фото: pixabay.com

В столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

В некоторых районах столицы горожан, кроме порывистого ветра со скоростью до 10 метров в секунду и мокрого снега, также ждет град. Самая сложная погодная ситуация на данный момент сложилась на севере Москвы. Снегопад повлиял на работу международных аэропортов Шереметьево и Внуково.

Над воздушными воротами кружат десятки самолетов, прибывающих из разных городов и стран. В том числе, пытаются сесть несколько рейсов из Северной столицы. Gazeta.SPb рекомендует проверить перед вылетом онлайн-табло Пулково. На данный момент задержаны два рейса, вылетающие в Москву 18:25 и 19:00.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что аэропорт Пулково не прекращает рейсы в Китай, несмотря на распространение вируса. Из столицы некоторые рейсы уже отменили.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
внуково москва погода пулково санкт-петербург снег шереметьево
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов проверил подготовку к открытию первого детского технопарка ...
Муниципальный депутат Петербурга обратился к Путину с просьбой защитить ...
Москву накрыла снежная лавина: самолеты кружат над аэропортами
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Ростуризм посоветовал туроператорам не возить путешественников в Китай
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Автомобилистов Петербурга предупреждают о гололеде в воскресенье