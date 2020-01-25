Москву накрыла снежная лавина: самолеты кружат над аэропортами

В столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

В некоторых районах столицы горожан, кроме порывистого ветра со скоростью до 10 метров в секунду и мокрого снега, также ждет град. Самая сложная погодная ситуация на данный момент сложилась на севере Москвы. Снегопад повлиял на работу международных аэропортов Шереметьево и Внуково.

Над воздушными воротами кружат десятки самолетов, прибывающих из разных городов и стран. В том числе, пытаются сесть несколько рейсов из Северной столицы. Gazeta.SPb рекомендует проверить перед вылетом онлайн-табло Пулково. На данный момент задержаны два рейса, вылетающие в Москву 18:25 и 19:00.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что аэропорт Пулково не прекращает рейсы в Китай, несмотря на распространение вируса. Из столицы некоторые рейсы уже отменили.