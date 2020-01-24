В Пулково не боятся нового китайского вируса

В Пулково не боятся нового китайского вируса
Пулково пока не видит оснований для отмены рейсов в Китай. Фото: Baltphoto

Воздушные ворота Северной столицы не опасаются вспышки неизвестного коронавируса в Китае. Самолеты по-прежнему совершают рейсы из Пулково в Поднебесную.

Петербуржцы и гости города все еще свободно могут воспользоваться международным аэропортом Пулково, чтобы полететь в Китай. Отметим, что в столице также не отменили рейсы в Китай, однако до города Ухань, который является эпицентром вспышки, уже не добраться.

Ранее Всемирная организация здравоохранения на совещании признала, что ситуацию в Китае еще не стоит объявлять чрезвычайной. При этом число погибших от неизвестного коронавируса доросло до 25 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы уже и за пределами Китая: в Таиланде, Сингапуре, Южной Корее.

Напоминаем, что gazeta.spb.ru сообщала о случае гибели человека от нового вируса в китайском провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

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В Пулково не боятся нового китайского вируса