Рядом с границей России зафиксировали смерть от коронавируса

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщили о первой \ о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса.

«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — говорится в заявлении комитета провинции по вопросам здравоохранения.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.