-10 градусов и без осадков ожидается в Петербурге 9 января

В Северную столицу придет резкое похолодание. Ожидается от -8 до -10 градусов. Кроме этого, прошедшая ночь была самой холодной с начала зимы.

Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Отмечается, что в Петербурге в субботу, 9 января, на погоду будет влиять гребень морозного антициклона. В итоге, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Однако, стоит отметить, что возможно существенное похолодание.

Таким образом, столбик термометра днем опуститься до -10 градусов. Атмосферное давление будет стабильным и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Кроме этого, прошедшая ночь была самой холодной с начала зимы. Минимальная температура опустилась до -10,5 градусов. До этого самый холодный результат был установлен 8 января. Столбик термометра остановился на показателе -7,8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы.