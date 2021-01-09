Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы

Первые похолодания в новом году. Фото: pixabay

Первые похолодания в новом году. Фото: pixabay

В некоторых регионах России ожидается сильное зимнее похолодание. Настоящие морозы придут впервые в этом году вместе с арктическим воздухом.

Как сообщает ТАСС в субботу, 9 января, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, особенно похолодания будут заметны в северной и центральной частях Европейской России.

Отмечается, что приход морозов будет связан с » открытием ворот для вхождения северных воздушных масс».

В итоге, похолодание придет уже в эту субботу и будет повсеместным. Климатическая норма ожидается на следующий день, – в воскресенье, 10 января.

Среди городов, в которые придут морозы, синоптик выделил Санкт-Петербург, Архангельск, Тверь, Смоленск, Иваново, а также Республику Коми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россиян ждут резкие морозы после новогодних праздников.