Россиян ждут резкие морозы после новогодних праздников

Следующая неделя в европейской части России ожидает быть более холодной. Морозы ударят по западным регионам страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, столбик термометра опуститься еще ниже с понедельника во всех регионах западной России. Изменится погода с 11 января. Ожидаются морозы до -13 градусов. Такой показатель ниже нормы на 3 градуса.

Причиной изменения климата станет холодный фронт. Он принесет в европейскую часть облачную погоду и значительное количество осадков. Местами температура может опуститься до -18.

Кроме этого, похолодает и на Юге России. Очень теплые температуры регионов опустятся на 5-6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россияне не смогут попасть в Финляндию как минимум до 9 февраля. Коронавирусная пандемия не сбавляет обороты, и заболеваемость COVID-19 в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. «Таким образом, ослабление ограничений не оправдано».