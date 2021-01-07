Россияне не смогут попасть в Финляндию как минимум до 9 февраля

Финское правительство в очередной раз продлило ограничения на въезд в страну для иностранных туристов. Границы останутся закрытыми как минимум до 9 февраля 2021 года.

Об этом стало известно в четверг, 7 января. Соответствующее заявление опубликовало министерство внутренних дел Финляндии. В документе говорится, что коронавирусная пандемия не сбавляет обороты, и заболеваемость COVID-19 в большинстве стран растет быстрее, чем в Финляндии. «Таким образом, ослабление ограничений не оправдано», — отметили в ведомстве.

Для принятия решения по ослаблению или сохранению ограничений власти Суоми смотрят на статистику заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней. Россия по этому показателю по-прежнему отстает.

В настоящее время Финляндия открыла границы с Ватиканом, Австралией, Руандой, Сингапуром, Таиландом и Новой Зеландией, однако попасть в страну могут только граждане этих стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией.