Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы
Холод в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -10,5 градусов.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь с 8 на 9 января стала самой холодной с начала декабря. Синоптики зафиксировали -10,5 градусов. Предыдущий рекорд был поставлен 8 января. В ту ночь специалисты установили -7,8 градусов.

Отметим, что скорее всего подобная морозная ночь не предел в текущем году. В Северную столицу идет похолодание, которое будет вызвано гребнем морозного антициклона. Так в городе сегодня, 9 января, ожидается от -8 до -10 градусов.

В целом, погода останется облачной с минимумом осадков. Однако похолодание может продержаться до следующей недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, когда в Петербург придут сильные морозы.

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