Петербуржцев экстренно предупредили о сильном похолодании с 9 января

Петербуржцев экстренно предупредили о сильном похолодании с 9 января
Ожидается сильный холод. Фото: pixabay.com

В Северную столицу и Ленобласть придет сильное похолодание. В некоторых регионах температура опустится до -24 градусов.

О похолодании в Петербурге сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. По словам синоптика, с 9 января Европейскую часть России накроет арктический воздух. Именно он принесет сильные морозы, особенно в Северную столицу и другие города. Например, ухудшение погодных условий ожидается еще в Твери, Архангельске и Республике Коми.

Кроме этого, пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области также предупредила жителей региона о похолоданиях. Информация об этом появилась на сайте ведомства накануне, 8 января.

Отмечается, что столбик термометра в некоторых местах Ленобласти может опуститься до -24 градусов. Помимо этого, дороги покроет наледью. В целом, морозы простоят до конца следующей недели.

Из-за данных погодных условий повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий и аварий на системах энергоснабжения ЖКХ. Жителей города и региона просят быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. К сожалению, похолодание может вызвать прорыв труб, что приведет к определенным авариям и неудобствам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два прорыва труб произошло в Адмиралтейском районе за час.

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