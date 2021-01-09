Два прорыва труб произошло в Адмиралтейском районе за час

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью произошло два подрыва труб. Аварии случились с разницей в час на перекрестке Садовой улицы и Московского проспекта.

Первое сообщение о прорыве трубы поступило в 23:15 в дежурную часть. Авария случилась на Казначейской улице. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербурга».

Отмечается, что сотрудники бригад оперативно прибыли на место аварии и ликвидировали ее последствия. Выход воды на поверхность был локализован. Однако на этом все не закончилось.

Буквально через 15 минут поступило еще одно сообщение о прорыве. На этот раз авария случилась на Московском проспекте. В итоге, спецслужбы в целях безопасности ограничили движение транспорта от Садовой улицы до Московского проспекта.

Таким образом, из-за данных происшествий пострадали несколько аварий. Планируется возместить ущерб владельцам

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