Пробы на Covid-19 сдали более 20 тысяч петербуржцев за сутки

Пробы на Covid-19 сдали более 20 тысяч петербуржцев за сутки
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы обследуются на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки пробы на болезнь медицинские работники приняли у 20 тыс. 297 пациентов.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Данные появились в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Петербурге. Отмечается, что врачи продолжают следить за состоянием 906 петербуржцев. Из них 211 – контактные, 695 – на самоизоляции.

Кроме этого, жители Северной столицы ежедневно совершают звонки в Единую региональную информационно-справочную службу, чтобы задать вопросы, связанные с коронавирусом. За минувшие сутки специалисты обработали 7 тыс. 526 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач рассказал, как будет развиваться Covid-19 в России в 2021 году. По словам эксперта, инфекция пройдет несколько этапов развития. В целом, болезнь будет активно развиваться не только в России, но и во всем мире.

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