Врач рассказал, как будет развиваться Covid-19 в России в 2021 году

Врач рассказал, как будет развиваться Covid-19 в России в 2021 году
Коронавирус станет менее опасным. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция может стать обычной простудой, которая не будет вызывать смертельную опасность.

Такое мнение составил о коронавирусе председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК. По словам эксперта, инфекция пройдет несколько этапов развития. В целом, болезнь будет активно развиваться не только в России, но и во всем мире.

«Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», – заявил Алексей Яковлев.

Таким образом, как утверждает специалист, к весне заболеваемость коронавирусом в России будет минимальной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ВОЗ надеется получить полные данные о «Спутнике V» к концу января.

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