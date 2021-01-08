ВОЗ надеется получить полные данные о «Спутнике V» к концу января

ВОЗ надеется получить полные данные о «Спутнике V» к концу января
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» в январе.

Помощник гендиректора организации Марианджела Симао рассказала, что в ВОЗ рассчитывают получить остальные данные от института Гамалеи, который является российским производителем этого препарата, до конца января, сообщает РИА «Новости».

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин забрал на память флакон с вакциной «Спутник V». Он посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

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