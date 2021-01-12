Ник, Кэт и Робокот защитят петербургских детей от киберугроз

Gazeta.SPb рассказывает, как юные разработчики из Петербурга придумали бота, которому можно рассказать о трудных или даже опасных ситуациях в Интернете.

Точка доступа

В 2019 году сотрудники АНО «Родительский центр «Подсолнух» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко провели исследование, касающееся использования подростками Интернета. Его цель заключалась в том, чтобы определить риски, с которыми несовершеннолетние могут сталкиваться в Сети, и разработать способы их профилактики.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы на сайте АНО «Родительский центр «Подсолнух», удалось выяснить, чем именно Всемирная паутина может быть опасна для детей, особенно в те моменты, когда рядом нет взрослых. Для неподготовленных пользователей был создан проект под названием «Точка доступа», который стартовал в Петербурге в марте 2020 года. По словам организаторов, необходимость просветительской работы с родителями, учителями, воспитателями и т.д. объединила усилия партнерских организаций в самых разных сферах — от психологии до информационных технологий. А получить конкретные знания, помогающие решить проблему рискованного поведения ребенка в Сети, взрослые смогли на вебинарах и практических занятиях.

Но, пожалуй, одним из главных результатов проекта «Точка доступа» стал запуск специального чат-бота, над созданием которого трудились сами дети.

Деструктив в Сети: о проблеме нельзя молчать

Чат-бот — это своего рода робот-советчик, которому можно написать, столкнувшись с негативом в Интернете. Его конструктор работает как система оповещения или передачи информации и помогает автоматизировать процесс обращения к психологу. Бот в форме квеста помогает погрузиться в ситуацию, минуя риски, которые могут возникнуть в реальности.

С какими проблемами можно обратиться к роботу-советчику

Боту можно написать, если в социальных сетях с тобой или твоими друзьями происходит что-то плохое, настораживающее или пугающее — то, о чем сложно сказать вслух. Кроме того, в чате можно задать вопросы, касающиеся твоего взросления. Обратиться к роботу можно даже тогда, когда тебе просто одиноко.

С чем дети и подростки сталкиваются в Сети

Пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис породили большее количество мошенников, которые, так же как и законопослушные граждане, пользуются Интернетом. Пользователи соцсетей, как известно, часто оставляют в открытом доступе номера своих мобильных телефонов. В результате на них поступают звонки и сообщения не только рекламного характера, но и с угрозами и признаками шантажа и вымогательства. Также несовершеннолетние не защищены и от так называемого кибербуллинга — откровенной травли человека в Сети.

Почему важно пожаловаться или выговориться

«Переписка с ботом — это не только размышление и анализ проблемы для подростка, но и возможность поделиться своим мнением, получить помощь, — подчеркивает руководитель направления «Семья и дети» Фонда Тимченко Эльвира Гарифулина. — Фонд Тимченко инициировал и поддерживает разработку Индекса детского благополучия, и одним из самых важных показателей этой системы оценки качества жизни детей в России является как раз возможность быть услышанным».

Что будет, если обиды и переживания долго хранить в себе

Держать обиду в себе — значит переживать ее снова и снова, испытывая негативные эмоции и все время подкармливая этого «зверя». Нередко подростки ошибочно полагают, что жаловаться родителям или друзьям стыдно и, напротив, нужно всеми силами показывать, что все в порядке. В результате энергия тратится не на учебу и интересы, а на создание некой картины благополучия. Из-за этого страдают успеваемость, развитие, активность.

Ник, Кэт и Робокот

Все, что есть в чат-боте, — квесты, вопросы, популярные фразы и многое другое — вместе с психологами разработали дети. В основу лёг их личный опыт. Ребята также занимались оформлением, подойдя к вопросу творчески: придумали логотип (как для «умного советчика», так и для группы в социальной сети), имена персонажам, принимающим участие в беседе. Их зовут Ник, Кэт и Робокот. Последний, по словам, координатора проекта «Точка доступа» Елены Петрусенко, может о чем-то спрашивать собеседника, способен с помощью опроса определить, есть ли у так называемого юзера интернет-зависимость, дать полезный совет и, если речь о сложной ситуации, направить на консультацию к специалисту.

«Чат-бот соблюдает принцип конфиденциальности: если собеседник запрашивает диалог со специалистом, дальнейшая переписка, например, с психологом, модератору недоступна. У нас есть статистика запросов. Робот-советчик еще молод, поэтому большей популярностью пока пользуются квесты и опросы. Важно то, что, осуществляя рассылку, бот напоминает о себе. Таким образом у подростка всегда будет информация о том, куда он может обратиться», — пояснила Елена Петрусенко.

«Они обычные подростки. У них всё классное. Как мы любим, — рассказали о персонажах юные разработчики чат-бота. — Стикеры, иллюстрации, наклейки — классно делать все самим и смотреть потом на результат».

Сейчас, по словам создателей, в чат-боте состоят более 300 человек. Половина из них — дети-подростки. Взрослых в сообществе «умного советчика» не меньше. Отметим, что в группе в соцсети размещены вебинары, где можно узнать о том, как настраивать гаджеты и контактировать с ребенком, помогая ему осваивать Интернет, минуя риски, какие угрозы существуют, как их избегать и куда обращаться, если все же с ними столкнулись.