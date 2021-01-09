Волонтеры «Лизы Алерт» за год вернули домой 2132 пропавших в Ленобласти

Волонтеры &#171;Лизы Алерт&#187; за год вернули домой 2132 пропавших в Ленобласти
Тяжелее всего волонтерам пришлось в сентябре, когда многие пошли за грибами. Фото: pixabay

Петербургский отряд «Лиза Алерт» подвел итоги 2020 года. За двенадцать месяцев волонтеры отработали почти 3 тысячи заявок о пропавших людях. Годом ранее их было на треть меньше.

В сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте» пояснили, что такая цифра связана с тем, что о деятельности «Лизы Алерт» узнает все больше людей, а значит и растет количество обращений.

Самым спокойным месяцем, по словам волонтеров, стал апрель — всего 117 сообщений о пропавших. Но уже в мае, вместе с наступлением дачного сезона, на отряд обрушился небывалый сезон лесных поисков. Тяжелее всего волонтерам пришлось в сентябре, когда многие пошли за грибами, — 486 заявок.

Согласно статистике, за минувший год «Лиза Алерт» вернула домой 2312 пропавших людей. Еще 233, к сожалению, обнаружили погибшими. Также отряд нашел родных для 92 человек. Более сотни человек так и не удалось найти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе пропавшая девочка сама вернулась домой.

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